Adiconsum contro i disservizi DAZN

Alla 3° di campionato, dopo 1 mese, ancora proteste dei cittadini/consumatori.

Le Autorita’ garantiscano la corretta visione chiedendo a Dazn di estendere anche ai singoli l’accordo che permette di vedere le partite da satellite.

Ormai è evidente, lo streaming di DAZN delle partite di calcio SERIE A non garantisce una visione di qualità, appropriata alle immagini sportive.

E’ passato un mese da quando DAZN ha promesso miglioramenti di trasmissione, ma le proteste non si placano. La Lega Calcio ha dichiarato di voler concedere ancora tempo a DAZN per ottimizzare la visione, ma, nel frattempo, i consumatori continuano a pagare le conseguenze di un servizio carente.

La situazione è ormai insostenibile e necessita di urgenti provvedimenti da parte delle Autorità

La nostra Associazione si attiverà per l’adeguata assistenza ai clienti, ma, in ogni, caso è necessario garantire la corretta visione in tutte le aree del paese del campionato di calcio.

Adiconsum ribadisce quanto chiesto ad AGCOM durante l’incontro con le AA.CC: “ di estendere la visione di tutte le partire di calcio di serie A ai singoli consumatori attraverso la piattaforma satellitare utilizzata dai bar, ristoranti e pub.”

Una soluzione che restituirebbe il negato diritto di scelta ai consumatori, tra lo streaming o la tv, in base alla loro esperienza di visione.

Abbiamo intenzione di avviare nei prossimi giorni una Petizione per sostenere le nostre richieste, invitando tutti i cittadini/consumatori a dare il proprio supporto.

Adiconsum ricorda che DAZN è una società con sede legale in Inghilterra, pertanto gli eventuali contenziosi per far valere i propri diritti, potranno presentarli dai cittadini /consumatori, gratuitamente, attraverso il Centro Europeo Consumatori Italia.