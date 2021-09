Ad un anno dalle elezioni il post del sindaco Giuseppe Guida “Grazie Positano”

Positano, Costiera amalfitana. Un anno da sindaco per Giuseppe Guida con il Covid da affrontare, che non gli ha impedito di portare avanti tanti progetti e una serie di eventi e manifestazioni da fare invidia a tutti in Campania , l’agenda di impegni dall’alba alla sera che gli ha sottratto tempo sicuramente agli affetti e anche alla sua passione che è la bicicletta ed anche al lavoro. Non poteva fare un ringraziamento migliore . Un post con la famiglia che gli è stata vicino, nel giorno in cui la Giunta ha approvato tanti provvedimenti di aiuti alle famiglie e ai giovani, particolarmente da apprezzare il “bonus cultura”, nella speranza che siamo gli ultimi aiuti visto che la stagione è andata bene per il nostro paese e le premesse per il 2022 , corna facendo e Covid permettendo, sono ottime, come lo stesso primo cittadino spera . Con questo post gli auguri sinceri dalla redazione di Positanonews

Un anno intenso, impegnativo e senza precedenti, ma allo stesso tempo gratificante, pieno di emozioni spesso contrastanti, che ho cercato di affrontare con grande passione, tenacia e disponibilità, mettendomi completamente al servizio di tutti.

In questo anno non mi è mai mancata la vostra vicinanza e il supporto di un paese intero, dei miei consiglieri, dei miei amici e della mia famiglia, che mi accompagnano in questa avvincente e incredibile esperienza.

Grazie Positano ❤️