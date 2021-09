Ad Atrani oggi prende il via la XX Edizione di “Io Canto”

Atrani (SA) Oggi, 10 settembre 2021, prende il via la tre giorni di stage dedicati al canto e al perfezionamento vocale, un appuntamento ormai annuale ospitato dal più piccolo e caratteristico dei Comuni d’Italia, Atrani, in Costad’Amalfi, presso la “Casa della Cultura” verranno tenuti i corsi per tutti coloro che hanno deciso di partecipare a questa full immersion, destinata a rinforzare e stimolare le capacità interpretative dei futuri artisti, con l’utilizzo delle forme espressive del canto. Sabato 11 settembre seguiranno alcuni contest in piazza, mentre domenica mattina, è programmata un’esibizione del Quadro musical, alle 10.30, infine, durante la Messa sarà presentato un brano di canto corale. L’organizzazione è della romana “Teatron Accademia Professionisti Spettacolo” con direttore artistico Pino Insegno (foto in basso) e Direzione didattica di Vito Caporale (foto in basso), fondatore e colonna portante dei Baraonna gruppo vocale “storico”, nel panorama della musica italiana da più di 25 anni sulla cresta dell’onda, di loro ricordiamo “I giardini d’Alhambra”, il brano col quale, nel 94, hanno debuttato al Festival di Sanremo, vincendo il Premio della Critica e Premio Migliore Arrangiamento. Gli insegnanti coinvolti nella tre giorni atranese sono Vito Caporale, ear training e performance, Rossella Caporale, quadro musical, Chiara Hervatin, improvvisazione teatrale, Delio Caporale, canto corale, e Nuccia Paolillo per la Canzone napoletana. di Luigi De Rosa

info: https://www.facebook.com/TeatronAccademia

Pino Insegno

Vito Caporale