Ad Angri sconfitta amara della FC Costa d’Amalfi per il primo turno di Coppa italia

Termina con la vittoria dell’Angri questo primo turno di Coppa italia. Al Pasquale Novi, i grigio rossi superano i costieri per 2 a 0, dopo un primo tempo molto equilibrato. Le reti tutte nella ripresa: il vantaggio nasce da un tiro dal limite di Rinaldi, deviato, che batte l’incolpevole Manzi, mentre il raddoppio è ad opera di Scarpa, che ribadisce in rete un rigore battuto dall’attaccante, e che lo stesso Manzi aveva respinto. Oggi i biancazzurri riposano, e riprenderanno gli allenamenti domai, in vista dell’altro turno infrasettimanale di Coppa Italia, in casa, contro il Sant’Agnello.