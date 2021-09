Ad Anci Giovani Positano c’è: la testimonianza del vicesindaco Margherita Di Gennaro.

La XI (“decima prima” come l’ha rinominata il presidente ANCI giovani, nonché sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini) assemblea ANCI Giovani tenutasi a Roma, è cominciata con un video molto emozionante, che ci ha fatto ripercorrere i drammi ed i pesanti silenzi di questa pandemia, mostrando le piazze dei vari comuni italiani solitamente brulicanti di persone, vuote per via della pandemia e a seguire del lockdown.

Un ringraziamento di vero cuore è andato a tutti i medici, infermieri, volontari e amministratori, i quali sono stati in prima linea a combattere.

Io e il consigliere Stefano Attanasio abbiamo partecipato con molto interesse all’Assemblea, la quale ci ha dato modo di conoscere giovani amministratori provenienti da tutta Italia.

Molti i personaggi illustri che sono intervenuti in questi due giorni, tra cui il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il quale era appena uscito dal parlamento dove è stato firmato il Decreto per far tornare in presenza i dipendenti pubblici.

Seppure solo telefonicamente e tramite uno schermo, abbiamo avuto l’onore di confrontarci con la Ministra delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone; Col Ministro al Turismo Massimo Garavaglia; e con il Sindaco Antonio De Caro ( Presidente ANCI) i quali ci hanno fatto sentire tutto il loro supporto e la fiducia che ripongono in noi.

Durante questi due giorni sono stati toccati molti argomenti, il più importante ovviamente è il PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Questo concordato è un investimento sul futuro dell’Europa e degli Stati membri per ripartire dopo l’emergenza sanitaria; aiuterà a riparare i danni economici e sociali e contribuirà a gettare le basi per rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili e appunto più resilienti.

Anche se breve, è stata un’esperienza molto formativa e gratificante: è davvero entusiasmante ritrovarsi con colleghi coetanei ed allo stesso tempo con colleghi più esperti, con un bagaglio amministrativo importante.

Grazie a tutte le belle persone che ho avuto il piacere di conoscere, al prossimo anno!