Academy Sorrento: “Vogliamo sviluppare un senso di appartenza al territorio”

E’ ripartita l’Academy Sorrento con entusiasmo e con gli stessi obiettivi che da sempre la caratterizzano: “Sono ricominciate da poche settimane le nostre attività di scuola calcio ed abbiamo avuto il piacere di ritrovare praticamente tutti i nostri ragazzi, con l’aggiunta di moltissimi volti nuovi. Un punto d’orgoglio per noi dell’Academy, che anno per anno lavoriamo per mantenere una continuità di percorso da condividere con genitori e giovani atleti: chi veste la maglia rossonera, entra sin da subito in una grande famiglia dove regnano armonia e spirito di comunità. Il nostro obiettivo – in qualità di principale ed unica scuola calcio “Èlite” della Penisola Sorrentina – non è infatti formare semplicemente futuri calciatori, ma soprattutto permetter loro di divertirsi imparando le regole del vivere insieme, rispettando il prossimo e sviluppando un senso d’appartenenza al territorio”.