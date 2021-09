È di qualche ora fa la notizia secondo cui è stato convalidato il sequestro eseguito all’interno dell’ex Conca Azzurra per abusivismo edilizio, disastro ambientale e deturpamento di bellezze naturali

Secondo la magistratura, sono ritenuti abusivi i lavori di costruzione di alcune platee in cemento e calcestruzzo che arrivano a coprire un’area complessiva di oltre 200 metri quadrati

Fonte Azione in Comune post del 17 settembre sulla pagina facebook

Aggiornamenti La struttura dove c’è stato l’intervento delle forze dell’Ordine di Sorrento non è accessibile, ma è comunque aperta per la parte non sequestrata, ora si dovrà fare un procedimento giudiziario al Tribunale di Torre Annunziata