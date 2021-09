A Villa Fondi questa sera la IX edizione di “Emozioni a Confronto”

Piano di Sorrento (NA) Sabato 18 settembre alle ore 20:30 la terrazza belvedere di Villa Fondi ospiterà la IX edizione della kermesse “Emozioni a Confronto” organizzata dall’Associazione Ars Harmonia Mundi della dott.ssa Letizia Caiazzo (foto in basso) , da anni impegnata nella promozione dell’arte ed essa stessa esponente della digital art, l’incontro è patrocinato dal Comune di Piano di Sorrento. La manifestazione interdisciplinare raccoglie varie espressioni artistiche che vanno dall’arte figurativa alla musica, dalla poesia e all’arte tersicorea e conterà sulla partecipazione di numerosi artisti, che esporranno le loro opere nella serra della Villa appartenuta ai Di Sangro principi di Fondi, trasformata in quest’occasione in un raffinato atelier per le opere di: Giuseppe Caputo, Giuseppe Castiello, Gaetano Di Donna, Leonilde Fappiano, Antonio Marullo, Angela Vinaccia, Afredo Avagliano, Letizia Caiazzo, Carlo Cottone, Claudio Morelli e Luciana Mascia. La rassegna che sarà presentata da Vittoria Samaria, dopo i saluti del Sindaco Vincenzo Iaccarino e dell’Assessore Carmela Cilento, vedrà prendere vita il dibattito su arte, bellezza e emzioni intavolato dal prof. Fiorentino Vecchiarelli dell’Accademia dei Dogliosi, dal critico ing. Carlo Roberto Sciascia, dalla scrittrice e poetessa prof.ssa Ilde Rampino coordinati dalla giornalista Adele Paturzo. Alle ballerine del Dance Studio di Mariella Romano ed al duo Marisa Portolano, cantante e Paolo Rescigno, pianista, sarà invece affidata la parte dell’evento dedicata rispettivamente alla danza e alla musica, mentre la poesia sarà curata da Giulia Di Lorenzo.

Le opere della collettiva nella serra di Villa Fondi rimarranno in esposizione dal 18 al 30 settembre 2021, dalle ore 18:00 alle ore 21.

L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati ed è richiesto il green pass.

a cura di Luigi De Rosa

Letizia Caiazzo, pittrice

info http://www.letiziacaiazzo.com