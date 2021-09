A Vico Equense l’appuntamento “Dante Matematico”. A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, anche il Museo Mineralogico Campano celebra il Sommo Poeta con un incontro culturale che unisce letteratura, matematica, scienza e fede. Sabato 25 settembre, alle ore 19, nella Sala delle Colonne del Complesso Monumentale della SS. Trinità e Paradiso si terrà infatti il convegno “Dante Matematico”, patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Vico Equense, dall’Università Federico II e dall’Ugis, Unione Giornalisti Scientifici Italiani.

Relatori della serata saranno il professor Piergiorgio Odifreddi, matematico dell’Università di Torino, divulgatore scientifico e scrittore ed il professor Andrea Mazzucchi, Direttore del dipartimento di Scienze Umane dell’Università Federico II di Napoli, condirettore della “Rivista di Studi Danteschi”, e componente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Settecentenario dantesco. Introdurrà l’incontro il dott. Umberto Celentano, direttore del Museo Mineralogico Campano.

“Pochi conoscono la passione di Dante per i minerali – afferma Celentano – in quanto membro della corporazione degli “Speziali”, una delle “Arti” nella Firenze del XIV secolo. Già nel 2010, in occasione di un quaderno didattico dedicato ai fossili, pubblicammo un’immagine di Dante unitamente a Ciro, il celebre cucciolo di dinosauro e nostra mascotte museale, per illustrare ai ragazzi le varie ere geologiche in una scala temporale. Ora grazie ad illustri relatori viaggeremo in compagnia del Sommo Poeta nelle architetture geometriche e sequenze numeriche che hanno caratterizzato la sua opera più rinomata”.

In un excursus tra letteratura, matematica e religione, verrà analizzato il forte legame tra le opere del padre della lingua italiana e i numeri che, proprio a partire dalla struttura della Divina Commedia, non hanno un significato casuale, ma forti valenze simboliche su più piani di significato. L’evento naturalmente si terrà, fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle normative anti Covid vigenti con presentazione obbligatoria del Green pass e prenotazione dei posti tramite mail all’indirizzo info@museomineralogicocampano.it o mediante messaggio Whatsapp al numero 3332799755.

Ma gli appuntamenti con il Museo Mineralogico Campano non finiscono qui: “Dante matematico” costituisce infatti il prodromo del XXIII Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando” che si terrà venerdì 8 ottobre al Castello Giusso con il solito parterre di premiati eccellenti, tra Nobel, industriali, manager della cultura, comunicatori e divulgatori scientifici.