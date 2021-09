A Vico Equense in arrivo 5 defibrillatori. Il Comune di Vico Equense ha ricevuto un importante finanziamento da Città Metropolitana di Napoli per l’acquisto di cinque defibrillatore da installare sul territorio. Le apparecchiature saranno posizionate nelle aree in cui vi è maggior aggregazione sociale. Quelle individuate dall’Amministrazione comunale sono: Faito, Santa Maria del Castello, San Salvatore e le due marine. In Italia le malattie cardiovascolari sono la causa di oltre il 41% dei decessi mentre le morti cardiache improvvise, in cui il decesso avviene entro un’ora dall’insorgenza dei sintomi, colpiscono ogni anno tra i 45.000 e i 60.000 italiani. I fattori che incidono positivamente sulle probabilità di sopravvivenza delle vittime sono strettamente dipendenti dalla rapidità con cui si interviene. Uno strumento utile per ridurre i tempi è dato dalla disponibilità e dall’’uso del defibrillatore: infatti esso è in grado di riconoscere la fibrillazione ventricolare e, con uno shock elettrico, di interromperla.