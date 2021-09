A Positano il simpatico professore di matematica che attraversa la Campania con la ruota elettrica

Positano, costiera amalfitana. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare sul nostro cammino un simpatico professore di matematica di San Gimignano che ha deciso di vivere la propria vacanza in modo alternativo, ovvero attraversando la Campania con la ruota elettrica. Indubbiamente un mezzo di trasporto inusuale ed affascinante che permette spostamenti rapidi godendosi i paesaggi delle varie città attraversate.

Al momento in cui l’abbiamo incontrato proveniva da Capaccio e si è regalato una sosta a Positano per poi proseguire in direzione Napoli passando per la penisola sorrentina.