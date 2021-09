A Napoli all’Università “Parthenope” un corso innovativo in lingua inglese: “Fashion, Art and Food Management”

L’Università “Parthenope” ha attivato un corso in lingua inglese focalizzato su settori di eccellenza del made in Italy

L’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha attivato un nuovo corso di studio magistrale in “Fashion, Art and Food Management”.

Un Corso innovativo, erogato integralmente in lingua inglese, unico in Italia e probabilmente nel mondo (qualcosa di simile è attivo, sempre alla Parthenope, in lingua italiana nel corso di studio in “Amministrazione, finanza e consulenza aziendale”). Per primo affianca e studia trasversalmente i tre settori cogliendone la similarità delle modalità competitive e dei fattori critici di successo, le reciproche fonti di ispirazione e condizionamenti e, in sintesi, le rilevanti potenzialità sinergiche.