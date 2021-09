A Meta tributo a Sergio Bruni

Domani, 10 settembre, alle ore 20:30 a Meta sul molo, dove lo spazio e i posti limitati garantiscono il rispetto dei protocolli sanitari, si terrà un evento tributo per i cento anni dalla nascita di Sergio Bruni, se gli americani vantano “The Voice” al secolo Frank Sinatra, noi italiani avevamo “La Voce” Sergio Bruni, questa è la giusta riflessione di Gigi D’Alessio riportata dal giornalista Stefano Prestisimone sul Mattino di Napoli di oggi 9 settembre. Non si può che essere d’accordo con Gigi D’Alessio, Sergio Bruni, pseudonimo di Guglielmo Chianese è stato un simbolo del Novecento e, aggiungiamo con orgoglio, al contrario di Sinatra, anche un grande cantautore, chitarrista e compositore. Il tributo voluto dalla Famiglia Bruni, è sostenuto dalla Città Metropolitana di Napoli, dal Comune di Meta, dalla pro Loco di Meta, in collaborazione con la Melos International di Dante Mariti, un evento che celebrerà la vita artistica e personale del Maestro Bruni attraverso i luoghi del cuore, Napoli,Villaricca e Meta dove, ci raccontano, Bruni veniva a villeggiare spesso insieme all’amico Roberto Murolo al lido Resegone. L’evento prevede un collegamento con il programma “Rai Uno Estate ” in diretta dalla Città di Meta con uno special dedicato al Maestro. Durante l’incontro saranno consegnati i prestigiosi “Premi Sergio Bruni Tribute”: Gianfranco Gallo, Andrea Sannino, Nello Daniele e Adriana Bruni. Inoltre si esibiranno sempre a Meta cimentandosi nell’interpretazione di brani celebri di Sergio Bruni gli artisti Enzo Gragnaniello, Francesca Maresca (foto in basso), Tony Esposito, Lido Blandizzi, Gli Allerija e Dorothy Manzo con l’ausilio della band diretta dal maestro Francesco Comunale. La presentazione dell’evento sarà affidata a Metis di Meo (foto in basso) conduttrice RAI, mentre alla regia ci sarà Antonio Centomani, la produzione è della MELOS International di Dante Mariti.

Si ringrazia la : SCABEC, REGIONE CAMPANIA, LA PRO LOCO DI META, LA MORMILE GROUP, IMAGE ENTERTAINMENT DI MIRONE, MAGIC SERVICE, LA PRO LOCO DI VILLA RICCA DR. ARMANDO DE ROSA,SYRENE MUSIC

Tutte le attività verranno svolte in ottemperanza alle linee guida di contrasto al covid-19 previste dal Ministero della salute

l’ingresso è consentito solo con la presentazione del GREEN PASS

Per info e prenotazioni 3385003816

Francesca Maresca

Metis di Meo