A Marina di Ascea il villaggio turistico del sorrentino Fabrizio Carfora, un’estate con presenze superiori al 2019

Fabrizio Carfora del villaggio turistico “Enea” a Marina di Ascea, un posto davvero bellissimo. Carfora in realtà è un sorrentino che ha investito nel Cilento. Il suo è un villaggio molto organizzato ed alla nostra domanda su come sia andata questa stagione turistica risponde: “E’ stato un anno molto bello, come numero di presenze abbiamo superato il 2019. La maggior parte dei turisti sono ovviamente italiani e pochi stranieri che riescono a raggiungerci con la macchina. Si continua a lavorare bene fino a fine settembre grazie ai servizi offerti all’interno del villaggio”.

Quindi una bella estate anche per il Cilento che di anno in anno amplia le sue offerte turistiche e rientra sempre di più tra le mete scelte per le proprie vacanze.