A destra il Sorrento va sul…Sicuro.

Classe 2000, terzino destro, Ciro Sicuro è un nuovo calciatore del Sorrento. Arriva dal Cassino, Sicuro è nato a Napoli ma è cresciuto nel vivaio del Palermo per poi esordire tra i professionisti a Rende e proseguire la sua avventura in C a Cava de’ Tirreni. Lo scorso anno la prima esperienza in D a Picerno prima – appunto – del passaggio al Cassino. Adesso la nuova avventura con la maglia rossonera: “Sono molto felice di arrivare in questa piazza, una città famosa in tutta il mondo che vanta una tifoseria importante. Sono carico e darò tutto me stesso. Ringrazio innanzitutto Il presidente, il mister e tutto lo staff per la fiducia che mi hanno dato e sono sicuro che riuscirò a ripagarla. Ci aspetta una grande annata“.