A Cetara Fortunato Della Monica senza rivali: il quorum per la riconferma

Essendo quello di Cetara un comune al di sotto dei 15mila abitanti, qualora sia stata ammessa e votata una sola lista, è previsto che siano eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.