A Castellammare di Stabia la vacanza dei nonni scatena la polemica

Si tratta del progetto “Nonni in vacanza”, un soggiorno termale offerto sull’isola verde: “È stato pubblicato nella sezione politiche sociali l’avviso per l’individuazione dei beneficiari del soggiorno climatico ad Ischia per anziani dai 65 anni in su. I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi da 40 persone, da scaglionare nelle settimane dal 3 al 9 ottobre e dal 9 al 15 ottobre, per un soggiorno di 6 notti e 7 giorni con pensione completa e servizi completamente gratuiti (pernottamento, trasporti, servizio termale convenzionato Asl). Possono beneficiare del soggiorno climatico i cittadini residente a Castellammare di Stabia, in possesso di green pass, che abbiano un’età non inferiore ai 65 anni, con l’ammissione in deroga di un coniuge o convivente di età inferiore ai 65 anni. Il settore servizi sociali provvederà all’esame delle istanze pervenute, tenendo conto dell’Isee dei partecipanti al bando, con scadenza fissata al 20 settembre”.