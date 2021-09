A Capri un “Mare di Gioia” giornata di mare e di festa organizzata da “Capri senza Barriere” che si concluderà con lo spettacolo di Luca Sepe.

Capri. L’Associazione Capri Senza Barriere è lieta di annunciare una giornata speciale per celebrare un’altra estate insieme.

Martedì 14 settembre è in programma una giornata ricca di eventi, alle ore 9:30 si parte con il giro dell’isola messo a disposizione dalla società Motoscafisti di Capri.

Al ritorno presso Marina Grande il ritrovo presso la spiaggia, con un bagno ed una nuotata speciale dedicato alle persone con disabilità. Proseguirà con un pranzo con i “fratelli Albanese”. Alle ore 16:00 ospitati nello Stabilimento e ristorante “da Gemma” a Marina Grande si svolgerà uno spettacolo con il cantautore Luca Sepe, gentilmente offerto dalla società Capri Spettacoli di Pierluigi Anastasio. La giornata si concluderà con la tradizionale tarantella del gruppo folkloristico La Bella Capri.

Per assistere agli spettacoli si consiglia di prenotare al numero: 3392060549 in quanto i posti per questi eventi sono limitati. Priorità sarà data alle persone con disabilità ed i loro accompagnatori. Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid applicabili. Sarà anche richiesto Green Pass valido.

L’Associazione Capri senza Barriere desidera ringraziare tutti gli amici che ci hanno aiutati ad organizzare ed a diffondere questo evento e l’Amministrazione della Città di Capri ha concesso il patrocinio.