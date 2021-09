Martedì 21 settembre ore 19.15, mi ero portato con l’imbarcazione proprio sotto la prua di Nave Vespucci ad ammirare la sua maestosa Polena.

A bordo con me il Sindaco Buonocore e il suo vice Lombardi, si era in attesa della scialuppa con a bordo il Comandante Siragusa (Comandante del Vespucci) per dargli il benvenuto nella nostra Città.

Un gruppo di marinai affacciati a proravia ci vede e saluta, una ragazza anch’essa marinaio nel notare il Sindaco che nel frattempo si era messo la fascia tricolore ci grida forte: SINDACO COMPLIMENTI, LEI VIVE IN UN PAESE MERAVIGLIOSO!

Sono stato Marinaio anch’io, i marinai girano il mondo, ne’ vedono posti belli.

Ci guardiamo stupiti, sentire quella frase ci ha riempito di orgoglio. Noi che ci viviamo forse non notiamo quello che vede uno che arriva da fuori, chissà quanti posti belli abbia visto ma rimane affascinato dal nostro.

Questo post per i nostri candidato a Sindaco di Vico Equense, chiunque esso sia, preservi le bellezze della nostra terra.

Peppe Vanacore LNI Vico Equense