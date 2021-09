“𝗖𝗔𝗥𝗨𝗦𝗢 𝗘 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗜: 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶” 18 𝙨𝙚𝙩𝙩𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚-15 𝙙𝙞𝙘𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 2021 𝙄𝙣𝙖𝙪𝙜𝙪𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙤𝙢𝙖𝙣𝙞 18 𝙨𝙚𝙩𝙩𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 𝙖𝙡𝙡𝙚 10

La Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III per la prima volta espone al Museo del #TeatroSanCarlo una parte ampiamente rappresentativa della collezione di documenti di e su Caruso, conservati dalla Sezione #LucchesiPalli della Biblioteca , acquisiti dallo Stato da un antiquario romano nel 1973.

Lettere, cartoline e fotografie con dedica costituiscono gran parte della straordinaria raccolta, si tratta della corrispondenza di #EnricoCaruso e dei suoi familiari con #AngeloArachite, un personaggio misterioso che ritroviamo, perรฒ , citato come uno dei suoi migliori amici a Napoli nelle biografie piรน attendibili scritte subito dopo la morte del tenore. Si tratta di circa 80 documenti che descrivono il rapporto estremamente affettuoso e di fiducia di Caruso con Arachite, e le informazioni contenute in molte lettere sono di primaria importanza per ricostruire la biografia del cantante.

Saranno anche esposte alcune fotografie con dedica autografa di Caruso a #SalvatoreDiGiacomo, allora direttore della Biblioteca Lucchesi Palli, del cui testo โ€œA San Franciscoโ€ Caruso aveva cantato come primo interprete la versione operistica eseguita a Salerno a fine Ottocento.

Lโ€™ immagine scelta per la locandina della Mostra โ€“ una caricatura dello stesso Caruso, fine disegnatore, in cui canta unโ€™aria dโ€™opera โ€“ era stata dedicata dallo stesso Caruso a Parigi alla sorella del marchese Lucchesi Palli, costituendo dunque un perfetto suggello per giustificare lโ€™operazione culturale che si propone tra il Massimo Teatro Lirico napoletano e la Biblioteca Nazionale di Napoli. Quella stessa aria, tratta dallโ€™opera Lโ€™Africaine di Giacomo #Meyerbeer sarร fatta ascoltare durante la Mostra come sonorizzazione da un disco originale della stessa opera inciso da Caruso ed esposto in Mostra in copia autografata (proveniente da collezione privata, come il grammofono antico su cui sarร suonato).

La Mostra รจ dedicata al centenario della scomparsa del grande tenore, rientrando tra le manifestazioni ufficiali del Comitato Nazionale delle Celebrazioni di Caruso (1921-2021).