Zuffa a Maiori , uomo ubriaco e si rischia il peggio, ma intervengono i carabinieri. Ancora effetti del caldo e dell’alcol in Costiera amalfitana. Poco fa in pieno centro a Maiori una zuffa fra due uomini, uno alterato, forse per l’alcol, stava prendendo una bottiglia. Prontamente gli uomini dell’arma sono intervenuti per evitare il peggio. Oggi, dopo Minori, i nervi pare siano abbastanza scoperti per tutti in Costa d’ Amalfi