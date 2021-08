Vietri sul Mare: nuova area pedonale, divieto di transito su Corso Umberto. Il sindaco di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, Giovanni De Simone con ordinanza dirigenziale n. 386/2021 del 23 luglio scorso, ha imposto il divieto di transito per tutti i veicoli a motore dalle 9 alle 24 di tutti i giorni, festivi inclusi, nel periodo che va dal 1° maggio al 30 settembre e dalle ore 9,30 alle 21 nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.

Potranno entrare all’interno dell’area pedonale senza necessità di preventiva autorizzazione i veicoli appartenenti agli Organi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso, individuati dai contrassegni di Istituto, ai mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade, i veicoli speciali adibiti al trasporto dei valori, ai veicoli adibiti al servizio postale e degli istituti di vigilanza privata, oltre ai veicoli delle imprese funebri adibiti al trasporto di feretri e per allestimento onoranze purché chiaramente riconoscibili, con i veicoli al servizio di persone con impedite o limitate capacità motorie titolari del relativo contrassegno, per finire con i taxi il cui servizio ha origine o destinazione nell’area pedonale stessa, per il transito e la fermata e per il tempo necessario per consentire la salita e la discesa delle persone.