Vietri sul Mare, il Comitato “Vietri Attiva” chiede un’ordinanza che vieti botti, petardi e fuochi d’artificio

Vietri sul Mare. Il Comitato “Vietri Attiva” si schiera contro l’intollerabile pratica di sparare fuochi d’artificio e botti rumorosi che tolgono la quiete ed agitano le calde notti vietresi. Ecco il post pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato: «E’ frequente che, in piena notte, botti e petardi rumorosi irrompano nelle case, le cui finestre sono lasciate aperte a causa della calura estiva, disturbando il sonno ed il sacro riposo e spaventando gli animali domestici. Vietri Attiva, su segnalazione di cittadini, fa appello, in primo luogo, al senso di responsabilità personale ed alla sensibilità collettiva affinché ciascuno rispetti il proprio concittadino e sia consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere anche in termini di sicurezza propria e degli altri.

Chiede al Sindaco, anche per le vie ufficiali, l’emissione di una ordinanza che vieti l’esplosione di botti, petardi e fuochi di artificio rumorosi, in tutto il territorio comunale, garantendone il controllo mediante gli agenti di Polizia Comunale e sanzionandone la eventuale violazione».