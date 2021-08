Vietri sul Mare: Antonello Capozzolo contro la nomina come futuro presidente di Vietri Sviluppo dell’ex sindaco Benincasa

Vietri sul Mare , Costiera amalfitana : le dichiarazioni in merito alle notizie che vedono Antonello Capozzolo futuro presidente di Vietri Sviluppo.

L’assessore comunale di Fratelli d’Italia, Antonello Capozzolo, in merito alle notizie di stampa che accreditano quale futuro presidente della società di servizi “Vietri Sviluppo” l’ex sindaco avv. Francesco Benincasa, dichiara quanto segue:

“Sono fermamente contrario a questa eventuale nomina e sono certo che il sindaco, dott. Giovanni De Simone, al quale mi lega un rapporto di grande stima, non la coltivi realmente. Presupposto della nostra partecipazione al progetto politico che ha conosciuto la vittoria a Vietri nelle ultime amministrative era quello di essere in discontinuità con la gestione del già sindaco Benincasa. Nominare Francesco Benincasa alla presidenza di Vietri Sviluppo significa smentire questo presupposto e pertanto non si potrebbe condividere in alcun modo una scelta politica che, seppur di competenza del sindaco De Simone, rappresenterebbe un elemento caratterizzante dell’amministrazione comunale”.

Nella foto l’ex sindaco Francesco Benincasa