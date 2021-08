Vico Equense, Torre Ferano connubio perfetto tra sapore e tradizione.

Situata sulla collina di Vico Equense, con una spettacolare vista sul Golfo di Napoli, l’Osteria Torre Ferano, oggi ha l’aspetto maestoso della torre, e pacifico di una casa.

Essa è un perfetto connubio tra tradizione e sapori, egregiamente rappresentata dal suo padrone di casa lo chef Camillo Sorrentino, che ha saputo conservare il sapore e il gusto del buon cibo e della buona cucina, che continua ad attirare a sé moltissimi amanti della cucina tradizionale campana.

Torre Ferano si conferma, dunque sempre il top negli ingredienti e soprattutto nei pochi condimenti che lasciano inalterati i sapori e gli odori del cibo, riuscendo così a soddisfare ogni tipo di clientela. Una cucina espressione del territorio a 360°, con un contatto diretto con i vicini di casa e con artigiani della città, dal mare alla montagna perché il segreto “sta nel fare una spesa giornaliera con prodotti di eccellenza, seguire la stagionalità e preparare pochi piatti, il giusto modo per mangiare bene con prezzi contenuti e il menù è fatto!.

Arrivare a Torre Ferano oggi è una sensazione unica e poi, quella terrazza senza vetri che spazia sul golfo di Napoli, a 600 metri sul livello del mare, una vista spettacolare che abbraccia il Vesuvio, le falde del Monte Faito, Seiano e il centro di Sorrento e che arriva fino a Punta Campanella sul mare verso Capri, dominando un presepe di piccole luci degli abitati sottostanti è qualcosa che resta nel cuore.

Dunque un’esperienza enogastronomica da non perdere all’Osteria Torre Ferano, infatti soprattutto in queste calde giornate d’agosto sarà possibile deliziare non solo i palati ma sarà possibile godersi l’aria pura e la tranquillità che solo i borghi di Vico Equense sanno offrire, lontani dunque dal caos cittadino e dal traffico stradale, sarà possibile trascorrere giornate in completo relax, cullati da un’atmosfera del tutto accogliente e familiare.