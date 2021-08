Vico Equense, si accende il tema elezioni: chi al fianco di Aiello e Astarita?

Vico Equense, si accende lo scontro elettorale poche settimane prima della presentazione delle liste per le prossime elezioni comunali di ottobre. Con Vico Equense voteranno anche altri comuni della costa d’Amalfi e Sorrento, come Piano di Sorrento, Agerola, Cetara, Conca dei Marini, Praiano e Ravello.

E’ di poche ore fa la notizia della candidatura per la fascia da sindaco da parte di Peppe Aiello. La scorsa settimana, intanto, la maggioranza ha espresso la volontà di sostenere la candidatura di Peppe Aiello, anziché una ricandidatura del sindaco uscente Andrea Buonocore.

Intanto il gruppo Fratelli d’Italia spalleggia Ferdinando Astarita. Il gruppo di Dilengite e L845 seguono la scia ma optano per una quota rosa, non condividendo il nome Astarita. Quest’ultimo, tuttavia, potrebbe addirittura accodarsi a Maurizio Cinque. Insomma, il gioco delle alleanze entra sempre più nel vivo delle elezioni, in attesa che vengano scoperte le carte l’ultimo giorno utile.