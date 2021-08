Vico Equense nel vivo la campagna elettorale, è scontro fra Maurizio Cinque e Giuseppe Guida con Giovanni Ponti

Vico Equense ( Napoli ) La campagna elettorale è entrata nel vivo e le carte si mescolano. Tutti cercano candidati alla carica di consigliere per chiudere le liste. Novità importanti non c’è ne sono. I candidati a Sindaco, che per il momento hanno ufficializzato la discesa in campo, sono sempre tre: ovvero l’ex consigliere di minoranza Maurizio Cinque, l’ex presidente dell’ente parco dei Monti Lattari Giuseppe Guida e il professore di medicina dell’università di Modena Giovanni Ponti. Ancora molti tasselli devono essere inseriti al posto giusto, dunque bisognerà attendere ancora per sapere il nome degli altri aspiranti alla fascia tricolore. La prossima settimana sarà decisiva, e gli incontri tra i gruppi non si sono mai interrotti neanche durante la pausa ferragostana. L’obiettivo è chiudere le liste al più presto, ed è corsa contro il tempo per la ricerca di candidati. Il movimento che fa capo all’ex Sindaco Giuseppe Dilengite, “Vico Equense Domani”, nelle ultime ore, su Facebook, ha diffuso il proprio logo: nel cerchio con contorno azzurro in campo bianco è rappresentata la scritta “Vico Equense domani”. La parola ‘domani’ è caratterizzata da tre colorazioni diverse «a simboleggiare i diversi elementi della natura». «Le prime due lettere, “do”, di colore arancione con la “o” piena rappresentano il sole. Le lettere “ma” di colore blu ed azzurro rappresentano rispettivamente il mare ed il vento. Infine le lettere “ni” di colore verde, con una foglia al posto del puntino sulla “ì” simboleggiano la vegetazione». Sono giorni di trattative frenetiche. Le prossime 48 ore potrebbero essere determinanti per chiudere il cerchio, anche per gli aspiranti alla fascia tricolore.