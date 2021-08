Vico Equense, incidente nella galleria di Seiano. Traffico da Sorrento per Castellammare di Stabia verso l’autostrada A3 Napoli – Salerno. Consigliamo di fare il giro per il centro di Vico per chi viene dalla Penisola Sorrentina

A Seiano dunque ennesimo incidente in galleria.

Foto 2 di 2



In questa domenica di fine agosto, ancora cronaca e ancora incidenti, nell’ ormai nota galleria di Seiano che collega Vico Equense a Castellammare di Stabia.

A causa del suddetto incidente stradale, infatti si stanno verificano code e rallentamenti.

La dinamica dello scontro però, non è ancora nota, seguiranno nelle prossime ore gli aggiornamenti.