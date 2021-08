Vico Equense: inaugurato l’asilo nido comunale ad Arola

Inaugurato il micro nido comunale realizzato in alcuni locali al primo piano della Fondazione Masturzi Ravel. La notizia si apprende da Vico Equense OnLine, che ne condivide anche le foto. La nuova struttura, che può ospitare fino a 21 bambini, si trova ad Arola, frazione di Vico Equense.

L’ambientamento del bambino all’asilo nido rappresenta una situazione molto delicata, sia per il bambino che si inserisce per la prima volta in una realtà sociale, sia per i genitori che si accingono a condividere un progetto educativo. L’asilo nido è un servizio socio educativo, volto a favorire la crescita dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita, offrendo opportunità e stimoli che consentono la costruzione dell’identità, dell’autonomia e l’interazione con altri bambini e adulti.

Il nido è un ambiente accogliente, con le seguenti finalità:

– formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

– cura dei bambini che comporta l’affidamento continuativo da parte di figure educative qualificate;

– sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.