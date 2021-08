Vico Equense in festa per i Santi Patroni Ciro e Giovanni

Vico Equense festeggia solennemente i Santi Patroni Ciro e Giovanni. Una festa diversa dal solito perché, a causa del persistere della emergenza sanitaria da Covid-19, si sono dovute effettuare necessariamente delle rinunce e le statue dei Santi non saranno portate in processione per le strade cittadine. Ma Vico Equense ha voluto comunque illuminare la piazza antistante la chiesa con delle bellissime luminarie ed alle 19.30 di oggi si è svolta la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo dell’Arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia Mons. Francesco Alfano con la presenza delle Arciconfraternite e Congreghe della Città di Vico Equense.