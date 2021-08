Vico Equense, il sindaco Andrea Buonocore si commiata “Simbolica la consegna delle chiavi a San Ciro, ho agito con l’aiuto dall’alto”. Il primo cittadino della cittadina della Penisola Sorrentina con il consueto discorso del giovedì in diretta sembra commiatarsi dalla Città, annuncia che domenica farà di nuovo il gesto di consegnare le chiavi al Santo Patrono “Per la sesta volta a causa del rinvio delle elezioni”, parla dei casi covid, una dozzina di positivi , delle spiagge , degli incendi dolosi, ringraziando tutti coloro che si adoperano per lo spegnimento, poi per quello che ha fatto per la Città parla dell’aiuto dall’alto, un riferimento cristiano cattolico. Nessuna parola sulla sua prossima candidatura, oramai è dato per certo nel suo schieramento la candidatura Giuseppe Guida, anche se Gennaro Cinque ci ha abituato a clamorose sorprese.