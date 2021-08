Vico Equense, il sindaco Andrea Buonocore incontra lo chef Antonino Cannavacciuolo

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore e Giovanna Favoloro incontrano lo chef Antonino Cannavacciuolo nella sua Ticciano dove ha da poco aperto Laqua Countrysyde Resort, un relais con ristorante ricavato in quella che era la sua casa d’infanzia. Ed è proprio Giovanna Favolaro a pubblicare la foto dell’incontro accompagnata dal seguente post: «Vedere brillare i tuoi occhi non ha prezzo… grazie Andrea Buonocore per aver contribuito a realizzare il sogno di conoscere il suo idolo».