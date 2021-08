Vico Equense, grave incidente a un operaio , cade mentre riparava il tetto di un ristorante

Vico Equense ( Napoli ) Stava riparando il tetto di un ristorante. È caduto nel vuoto. Incidente nella zona collinare di Vico Equense. L’uomo trasportato d’urgenza in ospedale, intorno alle 19 di oggi, a Castellammare di Stabia . In condizioni critiche i medici stanno provando in queste ore a stabilizzarlo altrimenti sarà trasferito in elicottero al Cardarelli. Sul posto i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, la vittima stava riparando una tenda quando ha perso l’equilibrio ed è caduto. Secondo le persone interrogate si tratterebbe di un amico del proprietario del locale.