Vico Equense: enjoy le Axidie by night, tutti gli eventi del mese di agosto. Continua l’estate all’Hotel & Resort Le Axidie, gioiello di Vico Equense, in Penisola Sorrentina. Circondato da pini sul Golfo di Napoli, questo resort confortevole, che mette a disposizione dei suoi ospiti una area wellness all’aperto ed una spiaggia privata sul mare, ha organizzato un ricco calendario di eventi per il mese di agosto.

I grandi spazi, infatti, permettono di soddisfare in pieno le esigenze di tutti, garantendo esclusività e benessere.

Di seguito, il calendario di Enjoy le Axidie by night: