Vico Equense: comunali 2021. La lista Udc Italia sostiene la candidatura a sindaco di Peppe Aiello.

La campagna elettorale è partita. Poco più di un mese ci separa dalle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Si iniziano a delineare i primi schieramenti, ecco infatti cosasi legge sul profilo facebook di Gennaro Cinque, ex sindaco di Vico Equense:

Sui social invece il candidato Peppe Aiello svela i suoi obiettivi: dare spazio e fiducia ai giovani.

Partecipo al voto come candidato sindaco.

Con me ci sono 5 liste: l’𝗨𝗗𝗖, 𝗙𝗿𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗱’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮, 𝗟𝟴𝟰𝟱 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗘𝗾𝘂𝗮, 𝗧𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗣𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗔𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼.

Una coalizione che accoglie tanti della maggioranza uscente, molti giovani e volti nuovi, una squadra in cui si realizza l’𝗲𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

E noi puntiamo proprio sui giovani, sul cambio di marcia che i nostri tempi ci impongono. 𝗔𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗮 𝗯𝗿𝗲𝘃𝗲. La 𝘀𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗰𝗶𝘁𝘆 che vogliamo costruire richiede un approccio diverso alla politica ed alla stessa amministrazione cittadina che solo la carica dirompente dei giovani è in grado di garantire.

La dimensione digitale è la lingua che parlano le nuove generazioni ed anche l’avvenire a cui dobbiamo guardare con fiducia. 𝗣𝗲𝗿 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗲 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 𝗲𝗱 𝗶𝗱𝗲𝗲 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲. Chiediamo 𝗳𝗶𝗱𝘂𝗰𝗶𝗮 per realizzare quel ricambio generazionale di cui 𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗘𝗾𝘂𝗲𝗻𝘀𝗲 ha urgente bisogno.