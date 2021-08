Vico Equense, cittadini furiosi ci scrivono: “Furti al cimitero. Rubano dalla tomba di mio padre”

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da Vico Equense, in penisola sorrentina. Il cimitero posto tra le frazioni di Vico – a detta dei cittadini – è da tempo oggetto di furti e nessuno ha mai preso provvedimenti. Si è aperto un vero e proprio dibattito sui social, al confronto con gli altri cimiteri della zona che sembrano essere dei veri e propri luoghi di pace per i nostri cari che, ormai, non ci sono più

Vado costantemente al cimitero per mio papà – ci scrivono. Ogni volta spariscono i fiori, che siano essi freschi o finti, non importa. I vandali portano via qualsiasi cosa. Ho avuto conferma anche dai fiorai della zona, ormai succede a tutti. E’ vergognoso. Non importa il valore economico, ma quello affettivo nei confronti di una persona cara a cui penso ogni giorno cambiandole i fiori costantemente.

Questo è il messaggio di uno dei tanti in preda alla disperazione, che ha contattato la nostra redazione con la speranza di non dover mai più assistere ad uno scempio simile. Auspichiamo in un pronto intervento delle istituzioni.