Vico Equense ( Napoli ) Coinvolte più auto in un incidente sulla Statale sorrentina. Al confine tra Vico Equense e Castellammare di Stabia uno scontro, avvenuto verso le 16.30, ha paralizzato il traffico sulla strada degli stabilimenti balneari. Due i feriti, tra cui una donna grave, portati in ospedale al San Leonardo. A quanto si apprende, nel sinistro però la signora avrebbe perso la vita a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto. Sono stati vani i tentativi di rianimazione. Insomma, un pomeriggio nero sulla strada degli stabilimenti balneari, tre gli incidenti a distanza di poche ore ed in prossimità tra loro. Condoglianze alla famiglia!