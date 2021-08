Vico Equense Calcio, che colpo di mercato!

Il Vico Equense, che quest’anno figura nel girone L, insieme alla Scafatese Calcio 1922 e all’ A.C. S. Antonio Abate 1971,inizierà la prima giornata l’8 settembre sul campo della Scafatese. Oggi al “Comunale” la squadra ha svolto il primo allenamento sotto la guida di Mister Ferrara. Intanto la società fa sapere di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Conte. “Classe 1999 dal talento cristallino, è cresciuto nel settore giovanile dell’Ischia Isolaverde, per poi passare in quello del Catania e giungere nella primavera del Napoli dove, notato da Maurizio Sarri, ha fatto il grande salto e ha iniziato ad allenarsi in pianta stabile con la prima squadra. La sua carriera è proseguita poi tra Paganese Potenza e Giugliano. Attaccante dai piedi buoni, ama svariare su tutto il fronte d’attacco, ricoprendo all’occorrenza tutti i ruoli offensivi, tra cui anche il trequartista. La volontà di fare bene e di fare una grande stagione è tanta. “Voglio ripagare la fiducia del Ds Guidone e del Mister Ferrara”, ha subito chiarito il futuro n° 10 degli azzurro-oro. Una squadra è composta da 11 giocatori, ma avere in squadra un giocatore come Riccardo Conte, può fare la differenza!”.