Vico Equense: assalto all’agenzia viaggi e furto da migliaia di euro all’ATM

Assalto all’agenzia viaggi di Vico Equense e furto nella notte dall’ATM. E’ il triste spettacolino al quale hanno dovuto assistere i cittadini vicani verso le ore 3:30 della scorsa notte, tra il silenzio di tutti.

I malfattori, ancora non identificati dalle telecamere presenti sul posto, hanno “prelevato” circa 20 mila euro dall’ATM, lo sportello automatico per il prelievo dei soldi posto di fianco all’agenzia viaggi nei pressi della Piazza Umberto I. Gli autori del gesto pare abbiano dovuto distruggere la porta d’ingresso dell’ufficio per accedere allo sportello e sottrarre i soldi.

Inutile citare l’indignazione degli abitanti di Vico Equense, abituati ad una cittadina all’insegna della tranquillità e sicurezza. Sui social è esplosa una bufera di critiche di vario tipo, da parte di chi non si sente più al sicuro.