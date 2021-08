Vico Equense, Antonino Cannavacciuolo torna a casa. Apre stasera il suo ristorante a Ticciano

Vico Equense. La lunga attesa è finita e questa sera, nella frazione di Ticciano, aprirà le porte il ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo che sarà nella sua città natia il 15 agosto per un grande evento. La data di apertura ha subito dei dati rispetto a quanto previsto, uno slittamento dovuto in gran parte ai lavori di rifacimento del manto stradale dell’arteria che conduce proprio al ristorante. Al momento la strada è ancora leggermente dissestata ma in tempi brevi sarà completamente asfaltata.

Ma finalmente tra poche ore il ristorante aprirà le sue porte a tutti gli amanti della buona cucina e rappresenterà sicuramente una forte attrattiva per la frazione di Ticciano i cui abitanti sono orgogliosi di ospitare il locale di proprietà del proprio concittadino.

Antonino Cannavacciuolo è partito dalla frazione di Ticciano ed ora è famoso in tutto il mondo ma non dimentica le sue origini ed afferma sempre: «Dimenticare Ticciano, la piccola frazione di Vico Equense in cui sono nato, sarebbe dimenticare chi sono».

Ed ora la sua Ticciano lo aspetta a braccia aperte.