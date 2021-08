Vico Equense, Alessandro Siani a cena da Antonino Cannavacciuolo nel suo ristorante a Ticciano

Vico Equense. L’attore Alessandro Siani ha voluto cenare da Antonino Cannavacciuolo nel suo ristorante aperto da poco a Ticciano. Un incontro immortalato in una foto pubblicata sui sociale da Siani. Lo scatto in pochissimo tempo riceve un gran numero di like e condivisioni. E Siani accompagna la foto con un commento: “Alessandro Siani e Antonino Cannavacciuolo, cosa bolle in pentola??? Cannavacciulo fa un ragù talmente buono che quando finisci, ti lecchi i baffi e pure e basett”.