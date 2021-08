Vico Equense, al via la raccolta firme per il referendum sulla caccia. “Ora rispettiamo gli animali”

Vico Equense – Questa domenica RACCOLTA FIRME per il REFERENDUM SULLA CACCIA.

Il banchetto di ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI sarà presente all’interno del PIAZZALE SIANI, nei pressi della Casa Comunale, a partire dalle ore 16 e fino alle 22 .

DUE I QUESITI che ORA RISPETTO ANIMALI, primo e principale promotore del Referendum contro la caccia, propone:

1) ABROGAZIONE dell’art. 842 del Codice Civile, primo e secondo comma: la norma che attualmente consente ai cacciatori di entrare liberamente armati e sparare all’interno delle proprietà private.

2) MODIFICA della Legge 157/92: per l’eliminazione della caccia libera, ludica e sportiva, ogni anno causa della inutile e barbara morte di milioni di animali, inquinamento e avvelenamento silenzioso dell’ecosistema e della biodiversità in Italia e nel mondo.

Possono aderire alla raccolta firme tutti i cittadini italiani con diritto di voto e residenti in Italia con 18 anni compiuti al momento in cui firmano, sia recandosi ai banchetti di ORA presenti nelle piazze italiane, sia, entro e non oltre il 20 ottobre 2021, andando a firmare direttamente presso gli uffici elettorali e/o anagrafe dei comuni di residenza”.

“Nell’area vicana il problema è molto sentito e complesso con il paradosso della possibilità di cacciare addirittura in una zona protetta. L’auspicio è che i cittadini di Vico Equense, ed in particolar modo quelli che si vedono costretti – impotenti – alle invasioni di estranei che entrano armati all’interno dei loro terreni, partecipino compatti a questa campagna referendaria”. Questo il lapidario commento di Tiziana Adolescente, Segretario Regione Campania di ORA RISPETTO ANIMALI .

Ai seguenti link della Gazzetta Ufficiale è possibile consultare nel dettaglio i 2 quesiti referendari proposti e

depositati da ORA RISPETTO ANIMALI in data 01/04/2021 e 14/05/2021:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-