Via dalla Pazza Folla: quando il numero chiuso e’ l’ultima spiaggia, una riflessione dalla Costa d’Amalfi su Giovanni Gugg da Massa Lubrense

L’articolo sul post dell’antropologo Giovanni Gugg da Massa Lubrense, è molto popolare, segno che l’argomento “overturism” è molto sentito nella comunità della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.

È sotto gli occhi di tutti che il territorio sia in asfissia, come ben spiegato nel post, e l’impatto antropico di quest’estate, ha abbassato ancor di più la qualità della vita, anche con pesanti effetti ecologici.

Tutto giusto e condivisibile, tranne l’affermazione che gli amministratori non possano far nulla!

Frenare gli inesauribili permessi per case vacanze e b&b che stanno determinando l’esodo dei residenti, costretti al pendolarismo, che snatura i luoghi ed aumenta il traffico?

Dirottare vigili ed ausiliari nei punti di traffico delle strade costiere, intasate ormai quotidianamente, invece che mandarli a zonzo per le solite multe, solo per far cassa?

Piantarla di organizzare “eventi” di richiamo, sagre e festivalini a raffica in ogni comune, che finiscono per richiamare ulteriori “visitors”, che creano traffico e minano anche la sicurezza della prevenzione anti-covid?

L’elenco sarebbe davvero troppo lungo, poi ci sono i provvedimenti più pesanti, quelli che richiedono molte energie e tempo per essere realizzati, come ad esempio una rigida ztl territoriale, sia via terra che via mare…

Comunque non è per nulla vero che i sindaci non abbiano responsabilità, tenuto conto soprattutto, della sentenza che il Tar della Liguria, ha emesso per le Cinque Terre, che ha offerto finalmente ai sindaci, un valido strumento per operare drasticamente sull’overturism.

La sentenza è stata storica: ha stabilito che ci sono strumenti per far valere le responsabilità che i sindaci hanno sui propri territori.