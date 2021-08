Vanessa Hudgens, in vacanza tra Capri e Positano.

Continua l’estate dei VIP tra Capri e la perla della Costiera amalfitana.

Questa volta ad essere avvistata a godersi le meravigliose vacanze tra sole mare e relax è Vanessa Hudgens.

Vediamo insieme di chi si tratta.

Vanessa Hudgens è un’ attrice, cantante e ballerina statunitense.

Vanessa ha raggiunto la popolarità nel 2006 grazie al ruolo di Gabriella Montez in High School Musical, film Disney per la televisione, e nei suoi seguiti: High School Musical 2 e High School Musical 3: Senior Year. Vanessa è inoltre apparsa in molte serie televisive tra cui Give Me Five e Still Standing. Nel 2009 ottiene il consenso della critica per il suo ruolo nel film Bandslam.