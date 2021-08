Valentino Rossi annuncia il ritiro, il saluto di Max Biaggi

Valentino Rossi annuncia il ritiro dalle gare motociclistiche e spiazza tutti. “Ho deciso di fermarmi a fine stagione. E’ un momento molto triste, è difficile sapere che l’anno prossimo non correrò in MotoGP. Ho fatto questo per quasi 30 anni e dal 2022 la mia vita cambierà. E’ stato tutto grandioso, mi sono divertito tantissimo, è stato un percorso lungo e divertente. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile”. Fans e colleghi increduli anche se, dall’ormai 42enne, bisognava aspettarsi questo momento prima o poi. Tantissimi omaggi per il campione che ha fatto divertire il mondo intero con le sue esultanze, esuberanze e vittorie, tra cui il messaggio dell’acerrimo avversario Max Biaggi che ha commentato: “Valentino ed io abbiamo animato una delle rivalità più belle del motociclismo, senza mai fingere di essere amici. Semplicemente eravamo due acerrimi rivali, che lottavano per raggiungere lo stesso obiettivo. Credo per questo che fosse naturalmente impossibile essere amici. Voglio augurare una Buona Vita ad un mio Grande Avversario con il pensiero che magari un giorno potremo trovarci insieme a sorridere nel ricordo di quei momenti”.