Valentina Scannapieco omaggia la Costa d’Amalfi con uno spot animato dedicato al Gusta Minori 2021.

Non solo illustrazioni, Occhi Ovunque, così si firma Valentina Scannapieco, progetta e crea una intera illustrazione per il Gusta Minori.

Un artwork composto da più di 50 frame. 50 illustrazioni contemporaneamente morbide e geometriche che sintetizzano perfettamente l’anima gastronomica e culturale del borgo amalfitano.

“I palazzi affacciati sul mare si trasformano in spartiti, evocando il canto del mare e dei gabbiani da cui ci si può far cullare nel silenzio di Minori. Tra i pentagramma le note della prima sigla dell’evento gastronomico che sta coinvolgendo il borgo in questi giorni. Sulla spiaggia i ricci al ferretto e formichelle danzanti (cosí chiamate le storiche trasportatrici di limoni). In alto, un antico romano che suona una cetra simbolo della villa romana che impreziosisce il paese.”

Un talento locale che ben e creativamente comunica il territorio in tutto il mondo. L’artista, infatti, seguita da un pubblico internazionale, da sempre scrive e disegna della Costa d’Amalfi sui suoi account social (https://www.instagram.com/ occhiovunque) e sul blog occhiovunque.it