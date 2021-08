Vaccino anti-covid 19: a Positano oltre il 70% di immunizzati

Il centro vaccinale di Positano è il fiore all’occhiello di tutte le sedi della costiera amalfitana, se non della Campania. La vaccinazione non si è quasi mai arrestata, d’altronde è la prerogativa del sindaco Giuseppe Guida e dei suoi consiglieri per allontanare sempre più l’incubo covid-19.

Le dosi somministrate a Positano hanno raggiunto quota 4698, ovvero il 72% della popolazione risulta essere immunizzata con la prima dose del farmaco anti-covid 19. Un risultato davvero eccellente, la cui conseguenza è una Positano sommersa di turisti che hanno scelto questa come una delle mete più sicure dal contagio da covid-19.

Comunichiamo nella grafica di seguito i dati delle vaccinazioni somministrate ai cittadini del Comune di Positano.