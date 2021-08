Vacanze in costiera amalfitana per Alex Meret

Di rientro dalla vacanze e, prima di raggiungere il gruppo squadra per il prossimo ritiro a Castel di Sangro, Alex Meret, il portiere del Napoli, si è concesso un giorno di relax in costiera amalfitana. Prima tappa a Positano per foto ed autografi a chiunque glielo chiedesse e successivamente un pranzo al ristorante Sensi di Amalfi. Visibilmente rigenerato il calciatore è pronto per essere uno dei protagonisti nella prossima stagione alla corte di mister Spalletti.