Vacanze in Costiera Amalfitana anche per Cesare Cremonini. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose stanno migliorando sempre più grazie alla zona bianca attualmente in vigore.

Ad aver scelto la Costiera Amalfitana è stato anche Cesare Cremonini. L’artista bolognese ha postato sui social un video in cui mostra le acque del mare di Positano. Ad accompagnare le immagini una descrizione che lascia trapelare il suo apprezzamento: “Not Italy Again Forever”.