Vacanze da Vip in Costiera Amalfitana: il comico Frank Matano e la fidanzata Ylenia Azzurretti a Positano.

Positano, la perla della Costiera amalfitana, in questa calda estate 2021, ospita ancora numerosi Vip, che scelgono proprio la città verticale per trascorrere le loro vacanze.

Avvistati proprio a Positano, in queste ore, il comico amato dagli italiani, Frank Matano, in dolce compagnia della fidanzata Ylenia Azzurretti che, come si evince dai loro profili Instagram sembrano trascorrere in Costiera momenti di convivialità e relax.

Vediamo insieme chi è Frank Matano.

Francesco Matano detto Frank è uno youtuber, comico e attore italiano. Nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di prendere parte a diverse trasmissioni di successo. Le Iene, Italia’s got Talent e Tale e quale show sono solo alcuni dei programmi che lo hanno visto come protagonista.

L’ultimo grandioso successo al quale ha preso parte è stato LOL, diventato nel giro di pochi mesi un vero e proprio cult.